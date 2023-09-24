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ÇANKAYA YILDIZ'DA BAYAN YANINDA EVDE HAFTADA BİR, YARIM GÜN TEMİZLİĞE BAYAN

ÇANKAYA YILDIZ'DA BAYAN YANINDA EVDE HAFTADA BİR, YARIM GÜN TEMİZLİĞE BAYAN

TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 24-09-2023 09:11   Güncelleme : 24-09-2023 10:58
ÇANKAYA YILDIZ'DA BAYAN YANINDA EVDE HAFTADA BİR, YARIM GÜN TEMİZLİĞE BAYAN

Çankaya Yıldız'a  Bayan yanında Evde  Haftada bir, yarım gün Bayan Temizlikçi  45 yaş altı 0532 786 30 75 

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