EĞİTİM
Giriş Tarihi : 21-04-2021 16:20   Güncelleme : 21-04-2021 16:36

ÇAMLIYAYLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

MERSİN ÇAMLIYAYLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

ÇAMLIYAYLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

           Milli Eğitim Bakanlığınca , Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ın, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nca Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' kitabının okullarda dağıtılmasına izin vermediği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mersin ili Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir" denildi.

               Çamlıyayla'da okullarda Nutuk'un dağıtımı uygun bulunmamış  Vahdetttin'e  yönelik kullanılan ' haysiyesiz, aciz ve korkak' ifadeler  gerekçe olarak gösterilmişti.

             Bakanlık, soruşturma kapsamında Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ın yöneticilik görevinden alındığını duyurdu. (DHA)

 

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