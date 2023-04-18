Tunçbilek Medya | Gazete Tunçbilek
HV
10 MAYIS Çarşamba 08:29
Mobil Arama Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

Cambalkon Ustası, Çırakları

Cambalkon Ustası, Çırakları

PVC DOĞRAMA
Giriş Tarihi : 18-04-2023 17:12   Güncelleme : 18-04-2023 17:12
Cambalkon Ustası, Çırakları

FİRMAMIZA tecrübeli cambalkon Ustası, Çırakları alınacaktır.

0532.138 64 20
 

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER: CAMBALKON USTA ÇIRAK ELEMAN
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter