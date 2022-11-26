ÇALIŞMA BAKANINDAN EYTLİLERE AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; EYT sorunun çözümü halinde 1,5 milyon kişinin emekli olacağını belirten Bakan Bilgin’in açıklamalarına göre prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş ancak yaşını doldurmamış olanlar EYT kapsamına girecek.

ÇALIŞAN DEĞİL ÖĞRENCİ KAPSAMINDALAR

Bakan Bilgin, mesleki eğitim kapsamında stajyerlik yapanların "çalışan" değil "öğrenci" olduklarını ifade ederek, "Mesleki eğitim; kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğrenimi kapsamaktadır. İşletmelerde mesleki eğitimin amacı, öğrencinin iş hayatına dahil olması değil eğitiminin bir parçası olarak eğitim gördüğü mesleği uygulama ile öğrenmesidir. Başka bir ifade ile bunlar bildiğimiz anlamda bir çalışan değil öğrencidirler" ifadelerini kullandı.

"KANUNEN İMKÂN BULUNMAMAKTA"

Bu kapsamda çalışma hayatında yer alan kişilerin, "uygulama" esnasında meydana gelebilecek risklere karşı kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sosyal güvenlik şemsiyesi altına alındıklarını belirten Bakan Bilgin, "Dolayısıyla çıraklık ve stajyerlikte geçen süreler malullük yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında bulunmadığından söz konusu sürelerdeki işe başlama tarihinin, aylığa hak kazanmada ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmesine kanunen imkân bulunmamaktadır" dedi.