CAFEMİZDE çay ve temizliğe bayan CAFEMİZDE çay ve temizliğe bayan CAFE/BAR/RESTAURANT Giriş Tarihi : 15-05-2023 13:06 Güncelleme : 15-05-2023 13:06 35 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER SARAY Keresteciler'deki Fabrikamıza Turizm Otelcilik mezunu CAFEMİZDE çay ve temizliğe bayan. 0555.966 21 01 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay SARAY Keresteciler'deki Fabrikamıza E-sınfı ehliyetli Bay Garson ve Belboylar BİLKENT'teki kuaförümüze VASIFLI- Vasıfsız gençler. Çay, temizlik, müşteri karşılamada çalışacak, bilgisayar kullanabilenler Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli Terzi Kalfası aranıyor. Vasıflı- Vasıfsız 18- 45 yaş arası ALARKO Servisimize VRF Ustası ve yardımcı Bay Pompacı ve Marketçi. Mobil dorse elektrik döşeyecek mekanik bakımcı çelik konstrüksiyon boyacısı