GÜNCEL
Giriş Tarihi : 19-04-2020 15:43

MSB: Son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

MSB: Son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Açıklamada, haftalık maske üretiminin 10 milyona, tulum üretiminin 110 bine, dezenfektan üretiminin 40 bin litreye çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 397 personel ihraç edildi, 5 bin 34 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER: terörist
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA