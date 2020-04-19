MSB: Son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Açıklamada, haftalık maske üretiminin 10 milyona, tulum üretiminin 110 bine, dezenfektan üretiminin 40 bin litreye çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 397 personel ihraç edildi, 5 bin 34 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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