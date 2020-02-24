DÜNYA
Giriş Tarihi : 24-02-2020 11:47

Afganistan'da ilk Kovid-19 vakası görüldü

Afganistan'ın batısında ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. En az 10 kişinin ise koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.

Afganistan'da ilk Kovid-19 vakası görüldü

Ankara

Afganistan basınındaki habere göre, Kamu Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz, yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.

Feroz, vilayette acil durum ilan edildiğini belirtti.

10 kişi karantinada

Öte yandan ülkede, en az 10 kişi yeni tip koronavirüs şüphesiyle de karantinaya alındı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 592 kişi hayatını kaybetti.

 

ETİKETLER: afganistan kovid-19 koronavirüs salgın hastalık
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