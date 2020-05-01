SAĞLIK
Giriş Tarihi : 01-05-2020 10:36

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 81 ilde sendikalar Kovid-19 salgını nedeniyle kutlamalarını online gerçekleştirecek. Türk-İş ve Hak-İş Yönetim Kurulu üyeleri, işçileri temsilen İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyacak, hayatını kaybeden emekçiler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakılacak.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.


 

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ETİKETLER: korona virüs kovid-19
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