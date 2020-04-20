Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 400 bini geçti

Ankara

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 402 bin 980'e ulaştı.

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