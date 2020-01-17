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Giriş Tarihi : 17-01-2020 16:30

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Tunceli

Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, Deniz Kuvvetleri ve jandarma su altı arama kurtarma personelinden oluşan 40 kişi katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü kıyı şeridi ile Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotlarıyla destek veriyor.

Polis ve jandarmanın dedektör köpeklerle yürüttüğü çalışmalarda Gülistan Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile gelen Vali Tuncay Sonel, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Su altı robotlarıyla arama çalışmalarının sürdürüldüğü teknede incelemelerde bulunarak bilgi alan Vali Sonel, özveriyle görev yapan ekiplere teşekkür etti.

Doku'nun ailesi ve yakınlarıyla da bir araya gelen Sonel, yaptığı konuşmada, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Vali Sonel, "AFAD'ımız, Deniz Kuvvetlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, polis dalgıçlarımız orada, arkadaşlarımız uğraşıyorlar. İnşallah bulunur. Evladımız bizim evladımız, bizim kızımız." dedi.

Yeni talep ettikleri ekiplerin kısa sürede kente geleceğini ifade eden Sonel, sabırlı olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

 

ETİKETLER: tunceli kayıp öğrenci
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