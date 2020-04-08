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Sağlık Bakanı Koca: İnsanlığın bu zorluğu aşacağına inanıyoruz

Sağlık Bakanı Koca, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'ne ilişkin, "Birleşmiş Milletlerin 1945'te aldığı bir kararla başlayan bu kutlama, ilk kez bu yaygınlıkta bir sağlık sorununa denk geldi. İnsanlığın bu zorluğu aşacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.