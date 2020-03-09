SAĞLIK
Giriş Tarihi : 09-03-2020 10:43

Yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışı dönüşleri için "14 gün kuralı"na uyulmasını istedi. -

Yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralı" başlığıyla şu tedbirleri sıraladı: 

"Yurt dışından son 14 gün içinde dönenler, buradaki ilk 14 günlerini evlerinde geçirmelidir. Bulunulan ortam sık sık havalandırılmalıdır. Mümkün olan en az kişiyle temas kurulmalıdır. Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurulmamalıdır. Eller normal sabunla sık sık yıkanmalıdır. Evden çıkılacaksa mutlaka maske takılmalıdır. Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Rapor almak gerekiyorsa sağlık kuruluşları yetkilidir."

 

Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit. Lütfen uyalım. Detaylı bilgi için: https://t.co/7XVW4X8s2t pic.twitter.com/Fjkg9XDjL4

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 8, 2020"Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit. Lütfen uyalım"

Söz konusu paylaşımda "Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit. Lütfen uyalım." çağrısında bulunan Bakan Koca, koronavirüsle ilgili detaylı bilgiye Bakanlığın "www.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceğini belirtti.

 

ETİKETLER: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA YENİ TİP KORONAVİRÜS KOVİD-19 YURT DIŞI DÖNÜŞLERİ 14 GÜN KURALI
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