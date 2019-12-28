DÜNYA
Giriş Tarihi : 28-12-2019 08:59

Rusya Ukrayna’ya doğal gaz cezasını ödedi

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna doğal gaz şirketi Naftogaz'a 2,9 milyar dolarlık doğal gaz cezasını ödedi.

Rusya Ukrayna’ya doğal gaz cezasını ödedi

Moskova

Gazprom yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Gazprom, Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsünün kararını yerine getirerek, Naftogaz'a 2,9 milyar dolarlık doğal gaz cezasının ödemesini gerçekleştirdi.

Naftogaz'dan yapılan yazılı açıklamada ise "Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsünün 2018'de aldığı karar gereği Gazprom'dan 2,9 milyar doların geldiğini teyit ediyoruz. Ödeme, 2,56 milyar dolarlık tazminatı ve bu miktarın faizini kapsıyor." ifadelerine yer verildi.

Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsüne birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuştu. Naftogaz, Gazprom'un doğal gaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.

Gazprom'un Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, şirketin Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapmasını kararlaştırmıştı. Karar sonrasında Gazprom'un ödeme yapmaması nedeniyle şirketin bazı Avrupa ülkelerindeki varlıklarına el konulmuştu.

 

ETİKETLER: Rusya Ukrayna doğalgaz Naftogaz
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