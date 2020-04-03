Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

Kayseri

KORONAVİRÜS HABERLERİ

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Başkentte, Kovid-19 önlemleri kapsamındaki uyarılar sonucunda 15 Temmuz Kızılay Meydanı'nda vatandaşların yoğunluk oluşturmadığı görüldü. Yaya ve araç trafiğinin geçmiş günlere göre sakin olduğu başkentte, yağışın da etkisiyle vatandaşlar dışarı çıkmadı.

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