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Giriş Tarihi : 06-03-2020 12:43

Soylu: Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğunu bildirdi.

Soylu: Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısını açıkladı

Ankara

İçişleri Bakanı Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğunu bildirdi.

Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 6, 2020

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan sığınmacıların sayısına ilişkin, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç'ten Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142 bin 175." bilgisini paylaştı.

 

ETİKETLER: süleyman soylu sığınmacı yunanistan edirne
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