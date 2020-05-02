Türkiye'nin ikinci Kovid-19 yardım paketi ABD'ye ulaştı

ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketini taşıyan TSK'ya ait askeri nakliye uçağı, başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi. - Anadolu Ajansı.

Washington DC

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