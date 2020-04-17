Gazeteci-tarihçi yazar Orhan Koloğlu vefat etti

Gazeteci- tarihçi yazar Orhan Koloğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul

Gazeteci- tarihçi yazar Orhan Koloğlu'nun vefat haberini yeğeni Sina Koloğlu, Twitter'daki hesabından duyurdu.

Müzisyen ve gazeteci Koloğlu paylaşımında, "Amcam Orhan Koloğlu'nu biraz önce kaybettik. Dolu dolu yaşadı… Son dakikaya kadar çalıştı. 90'a girerken 90'ıncı kitabını yazdı. Hepimizin başı sağ olsun. Çok yeni aldım haberi. Fazla da bir şey yazamıyor insan." ifadelerini kullandı.

Orhan Koloğlu kimdir?

Libya'da 1949-1952 yılları arasında başbakanlık görevini yürüten Sadullah Koloğlu'nun oğlu olan ve 1970'li yıllarda eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in Libya özel temsilciliğini yapan Orhan Koloğlu, 1929'da babasının kaymakamlık yaptığı Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğdu.

Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Koloğlu, İstanbul Üniversitesi Yüksek Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu. Koloğlu, daha sonra Strasbourg Üniversitesi'nde doktora yaptı.

Gazeteciliğe 1947 yılında başlayan Orhan Koloğlu, farklı gazetelerde, muhabir, yazar ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı.

Çeşitli ülkelerde basın ateşesi olarak görev yapan Koloğlu, Milliyet gazetesinin Almanya baskısını başlattı.

Tarih ve sosyal bilimlerle ilgili önemli araştırmalarıyla bilinen ve çok sayıda kitabı bulunan Koloğlu, 1974 ve 1978-1979'da Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü yaptı.

Koloğlu, 1978'den itibaren, değişik üniversitelerin tarih ve iletişim fakültelerinde dersler verdi. Libya Al Fateh Üniversitesi'nde doçent olarak çalıştı.

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