Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.47'de Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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