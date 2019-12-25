GÜNCEL
Giriş Tarihi : 25-12-2019 09:43

Valilikten Giresun'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama

Giresun Valiliği, örtü yangınlarının, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, nem düşüklüğü ve rüzgarın enerji iletim hatlarında oluşturduğu tahribat ve bahçe temizliği sonrası yakılan ateşten kaynaklandığını bildirdi.

Valilikten Giresun'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama

Giresun

Giresun Valiliği, örtü yangınlarının, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, nem düşüklüğü ve hızı 149 kilometreyi bulan rüzgarın enerji iletim hatlarında oluşturduğu tahribat ve bahçe temizliği sonrası yakılan ateşten kaynaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkez ve 6 ilçede, 23-24 Aralık'ta farklı noktalarda 15 örtü yangını meydana geldiği belirtildi.

Yangınlardan 14'ünün söndürüldüğü, Yağlıdere ilçesi Üçtepe beldesindeki yangında ise soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, 55,1 hektar alanda etkili olan yangınlara 114 personel ve 41 araçla anında müdahale edildiği vurgulandı.

Açıklamada, 22 Aralık'ta meteorolojik uyarı üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşları ile muhtarların SMS yoluyla bilgilendirildiğine, dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşların da uyarıldığına işaret edilerek, şunlar belirtildi:

"Meydana gelen yangınların, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, nem düşüklüğü ve hızı 149 kilometreyi bulan rüzgarın enerji iletim hatlarında oluşturduğu tahribat ve bahçe temizliği sonrası yakılan ateşten kaynaklandığı tespit edilmiştir."

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın özellikle yüksek, dağlık bölgelerde bugün de etkisini göstereceği bildirilen açıklamada, gece yarısına kadar ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER: giresun valiliği örtü yangınları
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 34 16
  • 2 İstanbul Başakşehir 30 16
  • 3 Trabzonspor 29 16
  • 4 Fenerbahçe 28 16
  • 5 Beşiktaş 27 16
  • 6 Alanyaspor 26 16
  • 7 Galatasaray 24 16
  • 8 Yeni Malatyaspor 23 16
  • 9 Göztepe 23 16
  • 10 Gaziantep FK 23 16
  • 11 Denizlispor 21 16
  • 12 Çaykur Rizespor 20 16
  • 13 Gençlerbirliği 18 16
  • 14 Kasımpaşa 15 16
  • 15 Konyaspor 15 16
  • 16 Antalyaspor 14 16
  • 17 MKE Ankaragücü 11 16
  • 18 Kayserispor 10 16
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA