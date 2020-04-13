Rusya Devlet Başkanı Putin: Kovid-19'la ilgili durum kötüye gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili ülkedeki durumun kötüye gittiğini söyledi.

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgına ilişkin son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle yetkililerle toplantı yaptı.

KORONAVİRÜS HABERLERİ

KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgınıNE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruzBİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleriA'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplarSON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritasıRAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleriSAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosuDÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son verilerŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması

Ülkedeki Kovid-19'la ilgili gelişmelere ilişkin bilgi alan Putin, "Durumun her gün değiştiğini ve maalesef kötüye gittiğini görüyoruz. Hastaların sayısı artıyor, özellikle de durumu ağır olanların sayısı giderek artıyor." dedi.

Putin, salgın ile ilgili objektif bir tahmine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, sadece orta ve uzun vadeli değil, 3, 7, 10’ar günlük tahminlerin güncellenmesi için hükümete talimat verdi.

Ülkedeki tüm sağlık sisteminin tek mekanizma halinde çalışması gerektiğini vurgulayan Putin, gerektiğinde Savunma Bakanlığına ait malzemelerin de koronavirüs ile mücadelede kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Kovid-19 kaynaklı 148 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da, vaka sayısı 18 bin 328 olarak açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.