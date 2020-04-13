SAĞLIK
Giriş Tarihi : 13-04-2020 18:17

Rusya Devlet Başkanı Putin: Kovid-19'la ilgili durum kötüye gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili ülkedeki durumun kötüye gittiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin: Kovid-19'la ilgili durum kötüye gidiyor

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgına ilişkin son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle yetkililerle toplantı yaptı.

 

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Ülkedeki Kovid-19'la ilgili gelişmelere ilişkin bilgi alan Putin, "Durumun her gün değiştiğini ve maalesef kötüye gittiğini görüyoruz. Hastaların sayısı artıyor, özellikle de durumu ağır olanların sayısı giderek artıyor." dedi.

Putin, salgın ile ilgili objektif bir tahmine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, sadece orta ve uzun vadeli değil, 3, 7, 10’ar günlük tahminlerin güncellenmesi için hükümete talimat verdi.

Ülkedeki tüm sağlık sisteminin tek mekanizma halinde çalışması gerektiğini vurgulayan Putin, gerektiğinde Savunma Bakanlığına ait malzemelerin de koronavirüs ile mücadelede kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Kovid-19 kaynaklı 148 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da, vaka sayısı 18 bin 328 olarak açıklanmıştı.

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ETİKETLER: korona virüs
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