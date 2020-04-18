Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 10 bin 453'e ulaştı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3783 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 121 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 82 bin 329, can kaybı 1890 oldu denildi.
Ankara
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