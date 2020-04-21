EKONOMİ
Giriş Tarihi : 21-04-2020 11:49

Borsa 24 Nisan'da açık olacak

Borsa İstanbul AŞ tarafından, borsa bünyesinde yer alan piyasalarda 24 Nisan Cuma günü normal faaliyetlerin süreceği bildirildi.

Borsa 24 Nisan'da açık olacak

İstanbul

Borsa İstanbul AŞ tarafından, borsa bünyesinde yer alan piyasalarda 24 Nisan Cuma günü normal faaliyetlerin süreceği bildirildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, borsa bünyesinde yer alan pay piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), borçlanma araçları piyasası ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında, 24 Nisan Cuma günü normal faaliyetlerin süreceği ifade edildi.

Borsa İstanbul, 23 Nisan'da resmi tatil nedeniyle bir gün kapalı olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER: korona virüs
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA