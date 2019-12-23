SAĞLIK
Giriş Tarihi : 23-12-2019 14:19

Uzun çalışma saatleri hipertansiyon olasılığını artırabilir

ABD'de yapılan bir araştırma, uzun çalışma saatlerinin hipertansiyon olasılığını artırabileceğini ortaya koydu.

Uzun çalışma saatleri hipertansiyon olasılığını artırabilir
Ankara Sonuçları Amerikan Kalp Vakfı'nın "Hypertension" dergisinde yayımlanan araştırma ile uzun çalışma saatlerinin, çalışanlarda rutin kontroller sırasında tespit edilmeme ihtimali bulunan gizli hipertansiyon dahil yüksek tansiyon riskini artırabileceği belirlendi. Araştırma çerçevesinde Kanada'da Quebec'te 3 kamu kurumunda 3 bin 500'den fazla beyaz yakalı çalışan incelendi. Haftada 49 saat veya daha fazla çalışanlarda, gizli hipertansiyon gelişme olasılığının yüzde 70, hipertansiyon riskinin yüzde 66 yükseldiği gözlendi. Yine haftada 41 ila 48 saat çalışmanın, gizli hipertansiyon olasılığını yüzde 54, hipertansiyon riskini de yüzde 42 artırabileceği bulgusu elde edildi. Çalışmada, iş gerilimi, yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, meslek, sigara kullanımı, vücut kitle indeksi ve diğer sağlık faktörlerinin de değerlendirmeye alındığı kaydedildi. Araştırma ekibinin lideri Laval Üniversitesi öğretim üyesi Xavier Trudel, "İnsanlar uzun çalışma saatlerinin sağlıklarını etkileyebileceğinin farkına varmalı, eğer uzun saatler çalışıyorlarsa, doktorlarından tansiyonlarını takip etmelerini istemeliler." diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünyada 1 milyardan fazla hipertansiyon hastası bulunuyor. Yüksek tansiyonun, kalp rahatsızlığı, felç ve bazı durumlarda ölüm olasılığını artırdığı belirtiliyor.  
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