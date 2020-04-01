Bakan Kurum: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümlerinin ertelendiğini bildirdi.
Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümlerinin ertelendiğini bildirdi.
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