DÜNYA
Giriş Tarihi : 03-01-2020 01:06

ABD'de aromalı elektronik sigara yasaklandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, meyve, şekerleme, nane ve tatlı aromalı tüm elektronik sigaraların üretim ve satışlarının yasaklandığını bildirdi.

ABD'de aromalı elektronik sigara yasaklandı

Washington

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), meyve, şeker, nane ve tatlı aromalı tüm elektronik sigaraların üretim ve satışlarının yasaklandığını duyurdu.

FDA'dan yapılan yazılı açıklamada, aromalı elektronik sigaraların yasaklanması politikasının uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu politika kapsamında, tütün ve mentol hariç, diğer tüm tatlandırılmış elektronik sigaralarının üretim, dağıtım ve satışını 30 gün içinde durdurmayan şirketler FDA'nın yasal işlemlerine maruz kalma riski almış olurlar." ifadesine yer verildi.

Yasaklama kararının, tatlandırılmış elektronik sigaraların çocuklar ve gençler arasında son derece yaygın hale gelmesinden dolayı alındığı kaydedilen açıklamada, tütün ve mentol ile kafelerde kullanılan elektronik sigara tanklarının bu uygulamadan muaf tutulacağı aktarıldı.

Piyasada milyarlarca dolarlık tatlandırılmış elektronik sigaraların yasaklanmasının önemli bir adım olduğu ifade edilirken, mentol ve tütün aromalı elektronik sigaraların bu uygulamadan muaf tutulması ise tütün şirketlerinin işine yarayacak şekilde bir düzenleme yapıldığı tartışmalarına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, elektronik sigaralardan kaynaklı ölümlerin artması üzerine dört ay önce mentol ve tütün aromalılar dahil tüm tatlandırılmış elektronik sigaraların yasaklanacağını açıklamıştı.

Mentol ve tütün içerikli sigaraların hariç tutulması ayrıca Trump'ın verdiği sözden kısmen döndüğüne yönelik yorumları beraberinde getirdi.

ABD hükümeti verilerine göre ülkedeki lise öğrencilerinin 4'te 1'i yasak olmasına rağmen elektronik sigara içiyor.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre 2019'da 50 eyalette 2 bin 561 kişi elektronik sigaradan kaynaklı olarak hastaneye kaldırılırken, elektrik sigaradan kanyaklı ölümlerin sayısı da 27 Aralık itibarıyla 55'e çıktı.

 

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