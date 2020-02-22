Konut kredi hacminin yaklaşık yüzde 13 artması bekleniyor

Hangikredi Genel Müdürü Durmazoğlu "Bu yılın sonunda konut kredisinde yüzde 12-13 hacimsel büyüme bekliyoruz. İhtiyaç kredisi hacmindeki artışın, 2020'de ivme kaybederek yüzde 19-20 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz" dedi.

İstanbul

Hangikredi Genel Müdürü Oray Durmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini yüzde 24'lerden 10,75’e indirmesinin ilk etkisinin konut kredilerinde görüldüğünü söyledi.

2019'un ilk çeyreğinde aylık 7-8 bin ipotekli konut satışı yapılırken 2019 Temmuz'da ilk faiz indirimi sonrası 5 kat artarak aylık yaklaşık 40 bin adet kredili konut satışına ulaşıldığını belirten Durmazoğlu, açıklanan her bir verinin ekonominin çarklarının iyi döndüğünü gösterdiğini dile getirdi.

Durmazoğlu, ekonomideki ivmelenme trendinin 2020'de artarak devam edeceğine işaret ederek, "Bu yılın sonunda konut kredisinde yıllık yüzde 12-13 hacimsel büyüme bekliyoruz. İhtiyaç kredisindeki hacim 2019'da yıllık yüzde 28 artmıştı. 2020'de ise bu artışın ivme kaybederek yıllık yüzde 19-20 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz.

"2020'de 650 bin adet sıfır araç satılır"

Oray Durmazoğlu, bayilerde sıfır araç stoğunun yetersizliğine değinerek, bayilerin faiz indirimleriyle canlanan iç piyasayı iyi analiz edememesinin problemin kaynağı olduğunu söyledi.

Durmazoğlu, "Geçen yıl 450 bin civarında sıfır araç satışı oldu. Kasım 2019 sonrası düşen faizlerle birlikte bayilerde sıfır araç stoku bulunsaydı çok rahat 500 bin adete çıkabilirdik. Bu yıl, sıfır araç satışlarının geçen yılın yüzde 50 üstüne ulaşarak 600-650 bin adet olacağını tahmin ediyorum. Belki bunu ilk 2 ay göremeyeceğiz ama ondan sonra satışlar ciddi oranda artacak." diye konuştu.

Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda yapılan düzenlemenin öneminden bahseden Durmazoğlu, düzenlemenin finansman ihtiyacı olan müşterilerin kredi talebine olumlu katkı sağlayacağına işaret etti.

Durmazoğlu, faiz indirimlerinin ekonomi için doğru adım olduğunu ifade ederek, "Özellikle KOBİ kesimi için maliyetlerin hem faizlerle hem de komisyon sınırlamasıyla düşmesinin vatandaşa pozitif yansıması olacak. Vatandaşın cebinde daha çok para kalacak. Merkezinde KOBİ olan büyüme, ciddi büyümeleri beraberinde getirecek." değerlendirmesinde bulundu.