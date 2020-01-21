EKONOMİ
Giriş Tarihi : 21-01-2020 17:26

Dijital parayı 'Merkezi müdahale ekibi' takip edecek

Avrupa, Kanada, İngiltere, Japonya ve İsviçre, merkez bankaları kanalıyla dijital paranın kullanım ve misyonuyla ilgili uzman bir ekip kurdu. -

Dijital parayı 'Merkezi müdahale ekibi' takip edecek

Berlin

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ile dünyanın önde gelen merkez bankalarının, dijital para birimlerinin durumunu değerlendirmek üzere ekip oluşturduğu bildirildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılan açıklamada, dijital para birimlerini incelemek için Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Riksbank ve İsviçre Merkez Bankası ile Uluslararası Ödemeler Bankası uzmanlarının içerisinde yer aldığı bir ekip oluşturulduğu belirtildi.

Ekipte yar alanların, kendi ülkelerinde dijital para deneyimlerini incelemek, bulguları paylaşmak için önemli bir misyon üstlendiklerine vurgu yapılan açıklamada, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe ile Uluslararası Ödemeler Bankası İnovasyon Merkezi Başkanı Benoit Coeure'nin eş başkanlık yapacağı ifade edildi.

Merkez Bankaları dijital para ekibi, paraların kullanım örneklerini, sınır ötesi birlikte çalışabilirlik dahil, ekonomik, işlevsel ve teknik tasarım seçeneklerini değerlendirirken gelişmekte olan teknolojiler hakkında da bilgi paylaşımında bulunacak.

 

ETİKETLER: MERKEZİ MÜDAHALE EKİBİ AVRUPA KANADA İNGİLTERE JAPONYA İSVİÇRE
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