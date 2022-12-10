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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 16 büyükelçi merkeze alınırken, yerlerine 16 yeni büyükelçi atandı

HUKUK
Giriş Tarihi : 10-12-2022 15:08   Güncelleme : 12-12-2022 15:08
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze alınırken, 16 yeni büyükelçi atandı

DHA'nın haberine göre; atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

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