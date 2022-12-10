Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 16 büyükelçi merkeze alınırken, yerlerine 16 yeni büyükelçi atandı HUKUK Giriş Tarihi : 10-12-2022 15:08 Güncelleme : 12-12-2022 15:08 6 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER MSB personel alımı kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? AYM, 1 Mayıs’ta Taksim Yasağını Hak İhlali Olarak Görmedi DHA'nın haberine göre; atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır. ADMİN KULLANICI ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Marmara için 'tam fırtına' uyarısı! 100 km hızla esecek! Pasaport randevusu açıklaması! Talep 3,5 milyonu aştı 6 yaşında çocuk gelin! İddianame kabul edildi, HSK inceleme başlattı... İşte tüm gelişmeler Mühendislik fakültelerindeki kız öğrenci sayısında artış Bulgar turistler yılbaşı alışverişi için Edirne'ye akın etti KASIM 2022'DE EN ÇOK FİAT RENAULT ve FORD SATILDI Enflasyon sonrası patronların açıklaması çalışanları tedirgin edecek: Her 3 iş insanından 2'si işçi çıkarmayı düşünüyor ESNAF ASGARİ ÜCRET ZAMMINDAN KAYGILI İLO : ÇALIŞMA YAŞAMINDA ŞİDDET VE TACİZ İLE İLGİLİ SON RAPOR KANSERDE DEVRİM GİBİ TÜRK BİLİM ADAMLARINDAN BULUŞ ELEKTRİĞİ borcu nedeniyle KESİLEN YERLERLE İLGİLİ BAKAN AÇIKLAMASI Son dakika: Altın fiyatlarında son durum! İslam Memiş altında yeni zirveyi açıkladı: Altın fiyatları ne kadar olacak? Son dakika haberi Trabzonspor Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini uzattı FENERBAHÇE 1 GİRESUN SPOR 2 ( 12.KASIM 2022 ) MEB ORTAÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER