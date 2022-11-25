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Büyükçekmece'de okulda deney tüpü patladı: 3 öğrenci yaralandı

Büyükçekmece'de okulda deney tüpü patladı: 3 öğrenci yaralandıİstanbul Büyükçekmece'de feci bir olay yaşandı. İlçede bir okulda deney tüpü patlayınca 3 öğrenci yaralandı

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Giriş Tarihi : 25-11-2022 17:26   Güncelleme : 25-11-2022 17:26
Büyükçekmece'de okulda deney tüpü patladı: 3 öğrenci yaralandı

Büyükçekmece'de bulunan bir okulda öğrencilerin elinden düşen deney tüpü patladı. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 11.00 sıralarında bir ortaokulda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ders sırasında bir öğrenci elindeki deney tüpünü düşürdü.

 

 

 

 

 

 

OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Patlayan deney tüpünün içindeki asit öğrencilerin üzerine sıçradı. Okul boşaltılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vücudunda hafif yanıklar olan 3 öğrenci hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yere dökülen kimyasalı temizledi. Okul bir günlüğüne tatil edildi.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

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