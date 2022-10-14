BURÇLAR VE YORUMLARI

2022 BURÇ YORUMLARI: BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

2022 yılı burçtan burca değişiklik gösterecek bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Bazılarımız yeni başlangıçlar yapacak, bazılarımız çözümsüz kalan sorunları çözüp yeniden doğacak, bazılarımız ise fazlalıklardan kurtulup hayatı için yeni kararlar alacak. Şimdi bütün burçlar için 2022'de neler olacağı konusundaki burç yorumlarına bir göz atalım.

Koç ve Yükselen Koç

Koç ve yükselen koç burçları 2022 yılında bazı problemler yaşayabilir, sağlık alanında ön plana çıkan problemler özellikle sindirimle ilgili sorun yaşayabileceğinizi gösteriyor. Bu konu ile alakalı özel önlemler almalı ve beslenmenizi takip etmelisiniz. Sağlık problemleri aile hayatınızı büyük ölçüde etkileyebilir, dikkatli olmanızda fayda var.

Boğa ve Yükselen Boğa

Boğa ve yükselen boğa burçları çeşitli yönelimler içerisine girecek ve bu yönelimlerden de ortalama sonuçlar elde edecek. Yanı sıra yay burcuna geçişin getireceği şans da hayatınızın önemli dönüm noktalarında size yardımcı olacak. Kariyeriniz yükselerek çiçek açacak, ekstra gelirler elde edebilecek ve para biriktirebileceksiniz. Mali durumlarınız her ne kadar inişli çıkışlı olsa bile sizi memnun edecek. Yılın son ayları çocuk yapmak ya da çocukları ile ilgili karar almak isteyenler için en uygun zaman olacak.

İkizler ve Yükselen İkizler

İkizler ve yükselen ikizler burçları 2022 yılında kendilerine odaklı bir yaşam sürecekler, ayriyeten geçmişte yaşadıkları zorluklardan çıkardıkları dersleri de göz önünde bulundurarak davranışa geçmek için uygun bir yıl olacak. 2022 yılında hayatınız daha bir düzene girecek fakat bunun yanında sağlık sorunları ve finansal kayıplar da yaşayabilirsiniz. Sağlık sorunları başlıca, öksürük, soğuk algınlığı ve eklem ağrıları olabilir. Bu dönem finansal risklere girmekten kaçının.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Yengeç burç yorumuna geldiğimizde, 2022 yılı yengeç ve yükseleni yengeç olanlar için tam bir aşk yılı olacak. Her ne kadar birçok problemle karşılaşacak olsanız bile bu size pozitif bir dönüt olarak geri dönecek.

Aslan ve Yükselen Aslan

Yükseleni aslan ve aslan burcu olanlar için 2022 yılı bolluk içinde geçecek ve sağlık sorunlarını da rahatlıkla çözebilecekler. Ayrıca kariyerinizde de büyük başarılara imza atabileceksiniz.

Başak ve Yükselen Başak

Başak burç yorumunda iyi şeylerden bahsedebiliriz. Başak ve yükseleni başak olan burçlar zenginlik içerisinde bir yıl geçirecekler fakat sağlık problemleri ile de karışılabilecekler. Yaz aylarında sağlıklarına ekstra dikkat etmeleri gerekecek.

Terazi ve Yükselen Terazi

Terazi burç yorumuna baktığımızda yükseleni terazi olan ve terazi burcu olanları ise hem fiziksel hem zihinsel anlamda rahat bir yıl bekliyor. Kariyer ve finansal sorunlarda olumlu bir yoğrulma söz konusu fakat ailevi problemlere dikkat etmeleri gerekecek.

Akrep ve Yükselen Akrep

Akrep burç yorumunu göz önüne alırsak, akrep ve yükselen akrep burçları gereksiz harcamalara karşı dikkatli olmalılar. Bu yıl onları finansal problemler bekliyor olacak. Stresli bir yıl geçirebilirsiniz. Maddi kararlarınızda dikkatli olmalısınız.

Yay ve Yükselen Yay

Yükseleni yay ve yay burcu olanları bu yıl yüzleşme bekliyor olacak. Kim dost kim düşman tanıyacaklar ve bazı insanları hayatlarından çıkaracaklar. Bu durum kendilerini yıpratabilir fakat uzun vadede pozitif bir etki olarak geri dönecek. Kariyerleri konusunda da önemli gelişmeler yaşayabilecekler.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Oğlak ve yükseleni oğlak olanlar için 2022 tam bir altın çağ olacak. Sosyal çevreniz, kariyeriniz, ikili ilişkilerinizde tamamen mutluluğu bulacaksınız. Fakat birtakım zorluklara da göğüs germek zorunda kalabilirsiniz. Mantıkla ve tutarlı kararlar verirseniz krizler fırsata çevrilebilir.

Kova ve Yükselen Kova

2022 burç yorumları açısından baktığımızda kova ve yükseleni kova olan burçlar birçok alanda sorumluluk sahibi olacak gibi gözüküyor. Ekonomik açıdan bereketli ve başarılı zamanların beklediği bir yıl içerisindesiniz. Çok ani kararlar vererek fevri davranmamaya özen gösterin. Sağlık açısındansa her ne kadar zihinsel olarak stres yaşayacak olsanız bile iyi bir yıl geçireceksiniz.

Balık ve Yükselen Balık

Yükseleni balık ve balık burcu olanlar 2022 yılının en şanslılarından. Finansal açıdan yeni gelir kaynakları ile toparlanacak ve birçok problemden kurtulacaksınız. Meslektaşlarınızla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilecek ve kariyer açısından da kademe ya da terfi alabileceksiniz.