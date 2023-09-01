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BULAŞIKÇI, İVEDİK'TEKİ LOKANTAYA

BULAŞIKÇI İVEDİKTEKİ LOKANTAYA

BULAŞIKÇI
Giriş Tarihi : 01-09-2023 16:53   Güncelleme : 01-09-2023 16:53
BULAŞIKÇI, İVEDİK'TEKİ LOKANTAYA

İVEDİK'teki Lokantamıza  haftaiçi 09:00- 18:00 arası  çalışacak bay- bayan Bulaşıkçı. Emekli tercihimizdir. 0543 204 59 78
 

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