BTK'den 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne sertifikalı eğitim desteği

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, siber güvenlik, dijital medya ve elektronik alanlarında sertifikalı eğitim programları düzenleyecek, eğitimlerin tamamı ücretsiz olacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda sertifikalı eğitim programları düzenleyecek.

BTK'den yapılan açıklamaya göre, sertifika programları, siber güvenlik, dijital medya ve elektronik alanlarında Kurumun merkez yerleşkesinde gerçekleştirilecek ve tamamı ücretsiz olacak. Katılımcılara siber güvenlik alanında birçok bilgi verilecek.

Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı 20 Aralık'ta sona erecek.

BTK Akademi çatısı altında kurum uzmanları tarafından düzenlenen "Siber Güvenlik Operasyonları" eğitimi ise 21 Aralık'ta başlayacak. Defansif güvenlik alanında kariyer planı yapmak isteyen 16 yaş ve üzeri katılımcıların yer alabileceği eğitim 15 Şubat 2020'de sona erecek.

Bir diğer eğitim programında sosyal medya ele alınacak. 16 Aralık'ta başlayacak "Dijital Medya Uzmanlığı" eğitimi 12 hafta sürecek.

Üniversitelerin elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileri ve bu alanlardan mezun, elektronik kart tasarımıyla ilgilenen kişilere verilecek "Elektronik Devre Tasarımı Eğitimleri" 9 hafta sürecek. 21 Aralık'ta başlayacak program 15 Şubat 2020'ye kadar devam edecek.

Söz konusu eğitim programlarına başvurular https://etkinlik.btk.gov.tr/etkinlik/ adresinden yapılabiliyor.