EKONOMİ
Giriş Tarihi : 27-12-2019 12:47

BOTAŞ ve BTC, Ceyhan'da STEM laboratuvarı kurdu

BOTAŞ International ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Şirketinin desteğiyle, kurulan STEM laboratuvarında 72 öğretmene eğitici eğitimi verildi.

BOTAŞ ve BTC, Ceyhan'da STEM laboratuvarı kurdu

BOTAŞ International (BIL) ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Şirketinin desteğiyle, Ceyhan Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan STEM laboratuvarında 72 öğretmene eğitici eğitimi verildi.

Ceyhan Milli Eğitim Müdürlüğünün ilçede bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan eğitim modeli (STEM) konusunda uzman öğretmen kadrosu oluşturulması amacı doğrultusunda proje tasarlandı.

BIL ve BTC'nin fon sağladığı proje kapsamında Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde STEM laboratuvarı kuruldu.

Fabrika simülasyonu, keşif robot setleri, motor seti ve 3D yazıcı gibi ekipmanların bulunduğu laboratuvarda çeşitli okullardan 72 öğretmen eğitici eğitimi aldı.

Eğitimlerinin ardından 10 lise öğrencisine ilk STEM eğitimlerini veren öğretmenler, gençlerle atölye çalışması yaptı. Bu sırada tasarlanan çeşitli sistem ve projeler bir programla tanıtıldı.

Programa, Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, Gençlik ve Spor Müdürü Caner Taymış, BIL Genel Müdürü Nadim Ekiz, BTC Dış İlişkiler ve İletişim Direktörü Hakan Türker, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Suna Ercan, BTC Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ETİKETLER: botaş laboratuvar bakü-tiflis-ceyhan boru hattı
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