BOTAŞ 20 ENGELLİ ve ESKİ HÜKÜMLÜ İŞE ALACAK

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü, bünyesinde Büro Görevlisi ve Teknisyen olarak istihdam etmek üzere 20 Engelli, ve Eski Hükümlü, işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Aralık 2022 olarak açıklandı.

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İlana başvurular Türkiye iş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır