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BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKET SAYISI 482 OLDU

BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKET SAYISI 482 OLDU

EKONOMİ
Giriş Tarihi : 02-12-2022 21:56
BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKET SAYISI 482 OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaşmıştır." dedi.

 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaşmıştır" dedi.

Bakan Nebati, "Menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin 1 trilyon TL sınırına dayanması, yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını gösteriyor" diye konuştu.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Borsa şirket
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