Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,12 artışla 108.912,38 seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,12 artışla 108.912,38 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 126,33 puan ve yüzde 0,12 değer kazancıyla 108.912,38 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,33 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 azalışla 108.786,10 puandan tamamladı.

Analistler, yarın ABD Merkez Bankası, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları öncesi pay piyasalarında sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak ZEW ekonomik görünüm endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.