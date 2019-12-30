EKONOMİ
Giriş Tarihi : 30-12-2019 11:02

Borsa çarşamba günü kapalı olacak

Borsa İstanbul, yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak'ta kapalı olacak.

Borsa çarşamba günü kapalı olacak

Borsa İstanbul'da, 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyecek.

Borsa İstanbul, 1 Ocak 2020'de yılbaşı tatili nedeniyle 1 günlük tatile girecek.

Yılbaşı tatili nedeniyle Pay Piyasasında 30 Aralık 2019'daki işlemlerin takası 2 Ocak 2020'de, 31 Aralık 2019 tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak 2020'de gerçekleştirilecek.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) çarşamba günü işlem yapılmayacak. 31 Aralık 2019 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki takas işlemleri 3 Ocak 2020'de gerçekleştirilecek.

ETİKETLER: borsa yeni yıl tatil
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