Birçok sağlık sorununa yıl açıyor.

D vitamini, vücudunuzdaki çeşitli sistemler üzerinde güçlü etkileri olan son derece önemli bir vitamindir. D vitamini eksikliğinde hem yetişkinlerde hem de çocuklarda çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Peki, D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Koyu tenlilerde, yaşlılarda, aşırı kilolu veya obez olanlarda, balık veya süt tüketmeyenlerde, kapalı ortamlarda çalışanlar ve kapalı giyinenlerde, yüksek faktörlü güneş koruyucu kullananlarda, böbrek ve karaciğer hastalığı olanlarda sıklıkla rastlanan D vitamini eksikliği kişilerde; kanser, kronik yorgunluk, diyabet, hipertansiyon, depresyon, romatizma ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Şimdi, D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Gelin hep birlikte öğrenelim.

D VİTAMİNİ NEDİR?

D vitamini, cilt güneş ışığına maruz kaldığında, yağda çözünen dört vitaminden biridir (A, D, E ve K). İki D vitamini formu vardır: D2 ve D3. Güneşten ve besinlerden alınan D vitamini, karaciğerde ve böbrekte değişime uğrayarak daha etkili bir kimyasala dönüşmektedir.

D vitamininin en önemli rollerinden biri bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaktır, böylece hastalığa neden olan virüs ve bakterilerle savaşabilirsiniz.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

– Genel vücut ağrısı

– Yorgunluk

– Yürümekte zorlanma (denge problemi)

– Kemik ağrısı

– Kuvvet kaybı

– Saç dökülmesi

– Baş ağrısı

– Depresyon

– Değişken ruh hali

– Uykusuzluk

– Eklemlerde ve parmaklarda ağrı

– Gözaltı morlukları

– Aşırı terleme

– Kilo vermekte güçlük çekme

– Sürekli üşüme

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDENLERİ

D vitamini eksikliği nedenleri çoğunlukla farklı nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Bunlar:

– Güneş ışınlarından yeterince faydalanmamak

– Obezite

– Yeterli ve sağlıklı beslenmeme

– D vitamini sentezinin ve atılımının azalması

– Karaciğer yetmezliği

– Kronik böbrek yetmezliği

– Genetik hastalıklar

– Sağlıksız yaşam tarzı

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D VİTAMİNİ DEĞERLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Aşırı düşük D vitamini: 30 nmol / L’nin altında (12 ng / mL)

Hafif düşük D vitamini: 30 nmol / L (12 ng / mL) ile 50 nmol / L (20 ng / mL) arasında

Normal D vitamini: 50 nmol / L (20 ng / mL) ile 125 nmol / L (50 ng / mL) arasında

Yüksek D vitamini: 125 nmol / L’den (50 ng / mL) yüksek

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Vücudun ihtiyacı olan D vitaminin en önemli kaynağı güneş ışınlarıdır. Çoğu kişi güneşten D vitamini ihtiyacının bir kısmını karşılayabilir. Haftada üç gün yaklaşık 15-20 dakika genellikle yeterlidir. Güneş ışınlarının en güçlü ve yararlı olduğu zamanlar sabah 10 ile akşam 3 arasındadır. Ancak uzun süreli güneşe maruz kalmak cilt kanseri riskini artırdığı için bu yöntem eksikliği önlemek için önerilmez.

Yiyeceklerde bulunan miktar ise çoğu zaman yeterli değildir. Fakat yine de diyetle de mümkün olduğunca fazla D vitamini almaya çalışmak yararlıdır.

D vitamini açısından zengin besinler şunlardır:

– Yağ bakımından zengin olan balık çeşitleri (somon, uskumru, ton balığı, sardalye)

– Süt ve süt ürünleri

– Yumurta

– Portakal suyu gibi doğal meyve suları

– Tavuk ciğeri

– Balık yağı

– Tahıl ürünleri

– Yonca

– Isırgan otu

– Maydanoz

Yukarıdaki ürünleri tüketmek D vitamini eksikliği açısından çok önemlidir. D vitamini eksikliği için tedavinin içerisinde damla ve enjeksiyon uygulamaları da bulunmaktadır.

Ek olarak bir miktar da takviye almak eksiklikten korunmada faydalıdır. Ancak bunu yapmadan önce bir doktorla konuşmak en iyisidir, çünkü bazılarının olumsuz etkileri olabilir. Doktor ayrıca uygun dozaj hakkında tavsiye verecektir.