BİLGİSAYAR VB ARAÇLARDA KDV ve ÖTV SIFIRLANSIN İSTENDİ
BİLGİSAYAR
TÜRK EĞİTİM-SEN: BİLGİSAYARDA KDV VE ÖTV SIFIRLANSIN
Türk Eğitim- Sen Genel Başkanı Talip Geylan, koronavirüs salgını nedeniyle verilen uzaktan eğitimi hatırlatarak, öğretmen ve öğrenciler için bilgisayar ve uzaktan eğitim için kullanılacak teknolojik araçlarda KDV ve ÖTV’nin sıfırlanmasını istedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle okullar uzaktan eğitim yoluyla açıldı. Yüz yüze eğitimin başlayıp, başlamayacağı konusu da tartışmalı. Uzaktan eğitimde kullanılan bilgisayar vb. araçlara ise tüm öğrencilerin erişememesi tepki çekiyor. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmesi için bilgisayar vb. araçlarda KDV ve ÖTV’nin sıfırlanmasını istedi.