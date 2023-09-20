BETON santralimizde düzen ve koordinasyonu sağlayabilecek personel alınacaktır. Tercihen Asker emeklisi. 0554.982°48°56
BETON SANTRALİNDE DÜZEN VE KOORDİNASYONA ASKER EMEKLİSİ
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ÇEŞİTLİ
Giriş Tarihi : 20-09-2023 15:43 Güncelleme : 20-09-2023 15:43
BETON santralimizde düzen ve koordinasyonu sağlayabilecek personel alınacaktır. Tercihen Asker emeklisi. 0554.982°48°56
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