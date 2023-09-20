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BETON SANTRALİNDE DÜZEN VE KOORDİNASYONA ASKER EMEKLİSİ

BETON SANTRALİNDE DÜZEN VE KOORDİNASYONA ASKER EMEKLİSİ

ÇEŞİTLİ
Giriş Tarihi : 20-09-2023 15:43   Güncelleme : 20-09-2023 15:43
BETON SANTRALİNDE DÜZEN VE KOORDİNASYONA ASKER EMEKLİSİ

BETON santralimizde düzen ve koordinasyonu sağlayabilecek personel alınacaktır. Tercihen Asker emeklisi. 0554.982°48°56
 

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