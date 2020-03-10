SPOR
Giriş Tarihi : 10-03-2020 11:22   Güncelleme : 10-03-2020 11:26

Beşiktaş'tan şok karar...

Beşiktaş yönetimi artan borçlar ve ekonomik çıkmazlar nedeniyle bir yardım kampanyası başlatacak. Bu kampanya 19.03'te (19 Mart) tarihinde, Galatasaray derbisinden sonra başlayacak.

Beşiktaş'tan şok karar...

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin başlatmak için düğmeye bastığı yardım kampanyası Galatasaray derbisi sonrasında start alacak. Siyah-beyazlılar, 19.03'te (19 Mart) yardım kampanyasını başlatmayı planlıyor.

Beşiktaş'ta artan borçlar ve ekonomik çıkmaz nedeniyle Başkan Ahmet Nur Çebi, son gerçekleşen divan kurulu toplantısında taraftara yönelik bir yardım kampanyası başlatmak istediklerini söylemişti. Çebi'nin açıklamalarının ardından gerek kulüp üyeleri gerekse de taraftarlar, kampanyaya büyük destek vereceğini ifade etmişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında kampanya için çalışmalarına başlayan yönetim, derbinin ardından harekete geçmeyi planlıyor. 19.03 (19 Mart) tarihinde yardım kampanyasına başlamayı planlayan siyah-beyazlılar, konuyla ilgili olarak bazı ulusal kanallarla da görüştü. Canlı yayında yapılacak olan organizasyona, Beşiktaş forması giyen efsane futbolcuların yanı sıra, mevcut kadrodaki isimler ve Beşiktaş taraftarı olan ünlüler katılacak.

İlk destek Başkan Çebi'den

Hafta sonunda oynanacak olan ve Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki durumunu da belirleyecek olan Galatasaray derbisi öncesinde sadece bu maça odaklanmak isteyen yönetim, kampanya ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayacak. Derbinin ardından gerçekleşecek hazırlıklar çerçevesinde hareket edecek olan siyah-beyazlılar, kampanyayı çekilecek bir reklam filmiyle duyuracak. Siyah-beyazlı ekip, sosyal medya hesaplarından yayınlayarak duyuracağı kampanyadan 200 milyon TL civarı bir gelir elde etmeyi planlıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, kampanyaya ilk destek verecek kişi olacak ve Beşiktaşlı yöneticiler de Çebi'yle birlikte kulübe destekte bulunacak.

ETİKETLER: beşiktaş borç yardım kampanyası galatasaray derbisi derbi
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2552
  • 2Trabzonspor2449
  • 3Galatasaray2549
  • 4Sivasspor2549
  • 5Beşiktaş2543
  • 6Alanyaspor2540
  • 7Fenerbahçe2540
  • 8Göztepe2434
  • 9Gaziantep FK2532
  • 10Denizlispor2528
  • 11Gençlerbirliği2528
  • 12Antalyaspor2527
  • 13Yeni Malatyaspor2425
  • 14Çaykur Rizespor2425
  • 15Konyaspor2523
  • 16Kasımpaşa2523
  • 17MKE Ankaragücü2520
  • 18Kayserispor2519
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA