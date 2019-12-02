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Giriş Tarihi : 02-12-2019 10:49

Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın JDA Dijon'u konuk edecek

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta maçında yarın Fransa'nın JDA Dijon takımıyla karşılaşacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın JDA Dijon'u konuk edecek

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol TakımıFIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta maçında yarın Fransa'nın JDA Dijon takımıyla karşılaşacak. 

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Beşiktaş Sompo Sigorta averajla 6. sırada yer alıyor. Çıktığı maçların 4'ünü kazanıp 2'sinde yenilen Fransız ekibi ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

ETİKETLER: beşiktaş sompo sigorta fıba şampiyonlar ligi jda dijon
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