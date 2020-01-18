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Giriş Tarihi : 18-01-2020 09:28

Beşiktaş ile Sivasspor 28. randevuda

İki takım arasında Süper Lig'de geride kalan maçlarda Beşiktaş 13, Sivasspor 9 galibiyet aldı.

Beşiktaş ile Sivasspor 28. randevuda

Beşiktaş ile lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 28. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 27 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 9 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 37 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Beşiktaş'ın evindeki maçlar

Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından eşitlik bulunuyor.

Beşiktaş, 12'si İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 13 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, aynı sayıda karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında 3 müsabaka da berabere bitti.

Siyah-beyazlı ekip, ev sahipliğindeki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı konuk takım 2-1 kazandı.

Golsüz maç yok

Taraflar arasındaki 27 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

ETİKETLER: beşiktaş demir grup sivasspor futbol süper lig
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