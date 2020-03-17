EKONOMİ
Giriş Tarihi : 17-03-2020 10:25

Benzine 25 kuruş indirim geliyor

Akaryakıt ürünlerinden benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim geliyor. İndirimin bu gece yarısından itibaren geçeli olacak. İndirim tutarı ise 25 kuruş oldu.

Benzine 25 kuruş indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıt ürünlerinden benzine indirim olarak yansıyor. Yakın zamanda sürekli indirime giren benzin bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş daha ucuzlayacak.

İstanbul'da 5.54 liradan satılan benzin yeni indirimle birlikte 5.29 liraya gerileyecek.

ETİKETLER: benzin petrol indirim
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