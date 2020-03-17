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Benzine 25 kuruş indirim geliyor

Akaryakıt ürünlerinden benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim geliyor. İndirimin bu gece yarısından itibaren geçeli olacak. İndirim tutarı ise 25 kuruş oldu.