Benzinde indirim beklentisi

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında 15 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Benzine 24 Şubat'ta 16 kuruş zam yapıldıktan sonra, 25 Şubat'ta da 10 kuruş indirime gidilmişti.

Benzinin litre fiyatı bu hafta içinde üçüncü defa değişebilir. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin, indirim için tam sınır değerde bulunuyor ve litre fiyatında 15 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

METREKÜP FİYATLARI GERİLEDİ

Uluslararası piyasalarda salı günü 540 dolar olan benzinin metreküp fiyatı bugün 513 dolar seviyesine kadar geriledi. Motorin fiyatlarında da bir gerileme söz konusu. Buna göre salı günü 492,75 dolar olan motorinin metreküp fiyatı bugün 474,25 dolar seviyesine düştü.

Beklenen indirimin pompa fiyatlarına yansıması halinde İstanbul’da 6.79 TL olan benzinin litre fiyatı 6.64 TL seviyesine düşecek. Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.88 TL olan benzinin litre fiyatı 6.73 TL’ye inecek.

16 KURUŞ ZAM 10 KURUŞ İNDİRİM GELDİ

Benzinin litre fiyatı bu hafta iki defa değişti. Benzin fiyatına ilk olarak pazartesi günü 16 kuruş zam yapıldı. Salı günü ise 10 kuruş indirime gidildi.