Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

SAÇKIRAN İÇİN KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR?

1998 aromaterapi deneyinde alopesi areatalı (saçkıran) bazı insanlar için umut verici sonuçlar ortaya çıktı. Ancak o zamandan beri daha kapsamlı bir araştırma yapılmadı. Yine de, kekik yağı, bazı karışımlar içinde kullanılarak Alopesi areata için kullanıldığı bilinmektedir.

Kekik yağının çeşitli koşullar için faydaları olduğu ve kalp ve ağız sağlığını desteklediği araştırmalarla ortaya konmuştur. Herhangi bir hastalığın tek tedavi yöntemi olarak kullanılmasa da diğer tedavilerle birleştirildiğinde faydalı uygulamalara sahip olabileceği bilinmektedir.

Uçucu yağ dışında kekik yağı, kozmetikler, banyo malzemeleri ve yiyecekler gibi ticari olarak üretilen ürünlerde de bulunabilir. Genellikle koruyucu ve anti mikrobiyal nitelikleri için kullanılır.