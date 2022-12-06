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Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyorBilinen en güçlü antioksidanlardan biri olan kekik yağı eski çağlardan beri şifalı bir bitki olarak kullanılmıştır. Halk arasında çay ya da yemeklerde baharat olarak kullanılan bir bitki olan kekiğin ağrı giderici özelliği oldukça fazladır. Genellikle yiyeceklerde ve kozmetik malzemelerinde koruyucu olarak kullanılan bu bitkinin yağı ise bağışıklık sisteminden solunum yollarına cilt hastalıklarından strese kadar pek çok alanda etkilidir.

SAĞLIK
Giriş Tarihi : 06-12-2022 17:26   Güncelleme : 06-12-2022 17:26
Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor
 
 
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    Bel ağrılarından anında kurtulun! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    Kekik yağı cilt üzerinde harici olarak kullanılabilir. Bunun için uzmanların belirttikleri diğer yağlarla karıştırılıp kullanılabilirler. Kekik yağı, genellikle cilt üzerinde harici olarak ve yemeklerde kullanılarak tüketilir. Direkt ağız yoluyla tüketimi pek az önerilebilir.

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    Bel ağrılarından anında kurtulun! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    SAÇKIRAN İÇİN KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR?

    1998 aromaterapi deneyinde alopesi areatalı (saçkıran) bazı insanlar için umut verici sonuçlar ortaya çıktı. Ancak o zamandan beri daha kapsamlı bir araştırma yapılmadı. Yine de, kekik yağı, bazı karışımlar içinde kullanılarak Alopesi areata için kullanıldığı bilinmektedir.

    Kekik yağının çeşitli koşullar için faydaları olduğu ve kalp ve ağız sağlığını desteklediği araştırmalarla ortaya konmuştur. Herhangi bir hastalığın tek tedavi yöntemi olarak kullanılmasa da diğer tedavilerle birleştirildiğinde faydalı uygulamalara sahip olabileceği bilinmektedir.

    Uçucu yağ dışında kekik yağı, kozmetikler, banyo malzemeleri ve yiyecekler gibi ticari olarak üretilen ürünlerde de bulunabilir. Genellikle koruyucu ve anti mikrobiyal nitelikleri için kullanılır.

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    Bel ağrılarından anında kurtulun! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    KEKİK YAĞI BEBEKLERDE NASIL KULLANILIR?

    Hamilelikte kekik yağı kullanımı sakıncalı olabilmektedir. Aynı durum emzirme döneminde de geçerlidir. Kekik yağı her ne kadar faydalı olsa da demir emilimine engel olabildiği için gebelik döneminde anne ve bebek için tehlike arz edebilir.

    Bebeklerde ve çocuklarda da kekik yağı kullanımı pek tavsiye edilmez. Ancak gerektiği durumlarda doktorunuza danışarak ve önerdiği dozu aşmadan çocuklarınızda kekik yağı kullanabilirsiniz.

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    Bel ağrılarından anında kurtulun! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

    KEKİK YAĞI KAÇ DAMLA İÇİLİR?

    Kekik yağı kuvvetli yağlar arasında yer almaktadır. Bu yüzden tüketiminde dikkatli olunması gerekir. Ağız yolu ile kekik yağını tüketmek isteyenler 1 su bardağı içine 1 ya da 2 damla dökerek bu suyu içebilir. Ancak günden 1 bardaktan fazla kekik yağı içeren sudan içmemeye özen gösterilmelidir. Bunun yanı sıra 10 günden fazla uzun süreli kekik yağı içilmemelidir. 10 günün ardından 10 gün de ara verilmelidir.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

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