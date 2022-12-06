Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor
Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyorBilinen en güçlü antioksidanlardan biri olan kekik yağı eski çağlardan beri şifalı bir bitki olarak kullanılmıştır. Halk arasında çay ya da yemeklerde baharat olarak kullanılan bir bitki olan kekiğin ağrı giderici özelliği oldukça fazladır. Genellikle yiyeceklerde ve kozmetik malzemelerinde koruyucu olarak kullanılan bu bitkinin yağı ise bağışıklık sisteminden solunum yollarına cilt hastalıklarından strese kadar pek çok alanda etkilidir.
SAĞLIK
Giriş Tarihi : 06-12-2022 17:26 Güncelleme : 06-12-2022 17:26
ADMİN KULLANICI
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