GÜNCEL 17 OKUNMA

Turistlere yüksek hesap soruşturmasında 23 tutuklama

Beyoğlu'ndaki bazı eğlence merkezlerinde turistlere yüksek hesap çıkardığı ve ödemek istemeyenleri darbedip para ve kredi kartlarını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 23'ü tutuklandı. - Anadolu Ajansı.