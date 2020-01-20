Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor

Katar Hava Yolları (Qatar Airways) Türkiye'deki uçuş ağına bir yenisini ekleyerek Trabzon seferlerine başlamayı planlıyor.
Doha
Hava yolu firmasının internet sitesinden yapılan açıklamada, Doha-Trabzon seferlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağı ve haftada 3 uçuş gerçekleştirileceği aktarıldı.
Trabzon'la Katar Hava Yollarının Türkiye uçuş ağı 8 noktaya ulaşmış olacak.
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