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Giriş Tarihi : 28-12-2019 10:05

Beşiktaş'ta 6 günlük devre arası tatili başladı

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Beşiktaş'ta devre arası tatili başladı.

Beşiktaş'ta 6 günlük devre arası tatili başladı

İstanbul

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Beşiktaş'ta devre arası tatili başladı.

Ligde 17 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 30 puan toplayan siyah-beyazlı takım, 6 gün izin yapacak.

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak Cuma günü toplanıp Antalya'ya gidecek.

Siyah-beyazlı ekip, Antalya kampında 2 de hazırlık maçı oynayacak. 8 Ocak Çarşamba günü Macaristan 1. Lig ekiplerinden Mezokövesd-Zsory ile karşılaşacak Beşiktaş, ikinci hazırlık maçını 10 Ocak Cuma günü TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile yapacak.

Beşiktaş, Altınordu karşılaşmasının ardından İstanbul'a dönecek.

 

ETİKETLER: Beşiktaş Gençlerbirliği devre arası tatili
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