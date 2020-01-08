EĞİTİM
Giriş Tarihi : 08-01-2020 11:01

YÖKDİL başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları başladı.

YÖKDİL başvuruları başladı

Ankara

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları başladı. Başvurular bugünden itibaren 16 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ÖSYM tarafından ilk kez 3 Kasım 2019'da yapılan YÖKDİL, Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulandı.

YÖKDİL 2020'de ise alana özgü ve YÖKDİL 2019'a giren aday sayıları göz önünde bulundurularak, ilkbahar döneminde (YÖKDİL/1) İngilizce'de fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında, Arapça'da sosyal bilimler alanında, sonbahar döneminde (YÖKDİL/2) İngilizce'de fen, sağlık ile sosyal bilimlerde, Almanca, Arapça ve Fransızca'da ise sosyal bilimler alanında gerçekleştirilecek.

Adaylar, bugünden itibaren 16 Ocak'a kadar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Adaylar sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sayfasından ulaşabilecek. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Mart'ta uygulanacak sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek. Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

 

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ETİKETLER: yökdil ösym
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